Son Dakika: Erdoğan-Şimşek görüşmesi sonrası AK Parti'den açıklama geldi: Aktif siyaseti düşünmüyor

Son dakika: Ekonominin başına geçeceği söylenen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mehmet Şimşek aktif siyasete dönmeyi düşünmüyor. Kendisi her konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaştıkça kulisler de hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i geçireceği iddia edildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Mehmet Şimşek AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Şimşek, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi.

"HER TÜRLÜ KATKIYI VERECEĞİNİ İFADE ETTİ"

Görüşmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin genel merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi: "Mehmet Bey'in gelmesi olağanüstü bir gündem değil. Kendisi değerli bir arkadaşımız. Sık görüştüğümüz değerli bir kardeşimiz. Normal bir gündem. Aday olacak mı diye merak ediyorsunuz. Siyasetten ayrıldıktan sonra pek çok işle meşgul. İş dünyasında da yürüttüğü işler var. Mehmet Bey aktif siyaseti düşünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği her konuda hazır olduğu, her türlü katkıyı vereceğini bir kere daha ifade etti.

"PARTİMİZİN TÜM MEKANİZMALARI AÇIKTIR"

Bugünkü görüşme aynı zamanda 'Ben cumhurbaşkanımızın politikaları konusunda destek verme ve hazırım' dediği bir çerçevede oldu. Görüşme yapıldı, kendisi aktif siyaseti arzu etseydi partimizin tüm mekanizmaları açıktır. Bakanlık teklif edildi gibi somutlaştırılan bir konu yok.

ARALIK AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayında Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmış, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de törende hazır bulunmuştu. İki ismin bir arada görüntülenmesi, "Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarına neden olmuştu.