Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde! Canlı yayında yüreklere su serpen haberi verdi: Yangın büyük oranda kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada açıklamalarda bulunarak yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi, Bördübet köyü koyu ile Yedi Adalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi.

"İLK MÜDAHALEYLE YANGININ BÜYÜK BOYUTLARA ULAŞMASI ENGELLENDİ"

İlk müdahale 3 helikopter 2 uçak ile gerçekleştirildi. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti, anında yapıldı. Her an çok da güçlenerek, güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Tabii 3 helikopter, 2 uçakla başlayan süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi.

"4 BİN 587 PERSONAL SAHA GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Tabii bununla birlikte saat 14.02'de Dalaman'da 22.06. 2022 tarihi saat 09.30 Fethiye, Köyceğiz, saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. 1204'ü orman olmak üzere 4 bin 587 personel sahada görev yapmaya devam etmektedir. 405 arasöz, 202 iş makinası, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1159 araç görev yapmışlardır.

"ROMANYA VE İSRAİL YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU"

15'i uçak, 46 helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinesinde Muğla iline 22 ilden toplam 261 araç görevlendirilmesi yapılmıştır. Avrupa Sivil Koruma Mekanizması, Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunmuş; fakat şu an itibariyle ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle söndürmeyi sürdürüyoruz.

"AZERBAYCAN DA BÖYLE BİR TEKLİF YAPTI"

Aynı şekilde Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif 1 uçak. Şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. Bir diğer Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürdü. Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle yerini aldı. MSB 6 helikopterle burada yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan 393 personel, 47 araç gelmiştir."

"ÇALIŞMALARDA 15 AFET GRUBU GÖREV ALMAKTA"

Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Sağlık ekiplerimiz tarafından 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19'u hastaneye nakledilmiş, tedavileri tamamlanıp, taburcu edilmişlerdir. 19 ambulans, 19 UMKE aracı toplam 35 araç, 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır.

50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Afet tahliye yerleştirme ve afet barınma gruplarınca Marmaris ilçemizde 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır.

TAHLİYE EDİLEN HANELERE NAKDİ YARDIM

Afet barınma grubunca 340 personel 4 tahliye vatandaşımız olmak üzere 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. 52 büyükbaş, 235 küçükbaş toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulmuştur. Bütün bunlardan sonra da şu an itibariyle yine gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

"MİLLETVEKİLLERİMİZE AYRICA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şu ana kadar gerek Gıda Tarım Hayvancılık Bakanım, İçişleri Bakanım, Bakan yardımcılarımız hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Kurum olarak itfaiyelerimiz, AFAD'ımız bu koordinasyonlar içinde sürekli yer aldılar, hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar. Bu süreci son anına kadar devam ettirecekler. Milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da burayı terk etmediler. Burada Cumhur İttifakı olarak AK Parti, MHP yerlerini aldılar. Buradaki süreci sonuna kadar takip ettiler.

Ben de bütün arkadaşlarımıza, çalışmalarda emeği geçen sivil vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlıklı haberler üretmek suretiyle vatandaşları bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

"BİR UFAK YERDE SIKINTI GÖRDÜK"

Dalaman'dan şöyle helikopterle gelişimizi yaptık. Herhangi bir yerde bir sıkıntı var mı, kontrol altında bakalım dedik. Bir ufak yerde bir şeyler gördük. Bunun dışında hamdolsun, büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette.

"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

İlk etapta 2 bin hektardı, daha sonra 3 bin hektara çıktı. Son anda 4 bin hektarı özellikle buldu. Şu an itibariyle 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla, soğutmayla bunları bir an önce küçültüp, bir taraftan ekime başlayacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl Muğla, Antalya, Alanya'da yaşadığımız bu olaylarla durmadık hemen dikimlere başladık. Şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz.

"SULTAN FATİH, 'BİR AĞAÇ KESENİN BOYNUNU VURURUM' DİYOR

Sana sorsam sen hangi kanaattesin? Ben de aynı kanaatteyim. Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım bütün ormanları yakıyoruz. Bütün haşerat, hayvanlar bu ormanlarla yanıyor. Adam afedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Ne demek, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışmalı, bunun üzerinde etraflıca durmalıyız.

"YÜZDE 5'LİK KISIM ZARAR GÖRMÜŞ"

Şu anda bakanımın ifadesine göre yüzde 5'lik kısmı zarar görmüş. Dolayısıyla biz bunların zararlarını gideririz. Özellikle bu bölgede çam ağaçları olduğuna göre çam balı. İnşallah o sıkıntıyı da gideririz. Geçen yıl milli parkı arıcılara açmıştık deniyor, yine telafi ederiz. Çok teşekkür ediyorum, sağolun, varolun.

Sayın Bakanımın da söylediğine göre yanmadı diyor. Gerekli olan tedbirler alındı diyor. Olay bu, bu tedbirler daha da arttırılabilir. Fidan dikme ilan edildiği zaman bütün bölge halkını fidan dikmeye davet ediyoruz. Hep birlikte fidanları dikelim."