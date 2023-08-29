Son Dakika: Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta seferlerini ücretsiz gerçekleştireceği açıklandı.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN VE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."