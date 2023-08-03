Üye Girişi
Haberler

Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Son dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 07.56'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.04 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de kısa süreli hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da hasara yol açmayan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

DATÇA AÇIKLARINDA DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Sabaha karşı da Muğla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title