Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi. Öte yandan depreme ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremin saat 22.04'te meydana geldiğini ve derinliğinin 15 kilometre olduğunu duyurdu.

AFAD, " Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depreme ilişkin bilgi veren AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hekimhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan, merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak tespit edilen deprem, çevre illerden de hissedildi. 4.5 büyüklüğündeki deprem Sivas'ta da etkili oldu.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, Hekimhan'daki depremin büyüklüğüyle ilgili açıklama yaptı. AFAD'ın 4.5 olarak belirlediği depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak tespit etti.

Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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