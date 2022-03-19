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Son Dakika | Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son Dakika | Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde K.F. ile M.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle yaralanan K.F, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Haberler

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