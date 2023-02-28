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Son Dakika! Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Son dakika! Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın altında kalan Bedih Kış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Böylece Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Malatya'da dün 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken; 1 kişi hayatını kaybetti, 12'si ağır 140 kişi de yaralandı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış'ın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ancak ekipler eşya almak için hasarlı binaya giren 29 yaşındaki genç kadının cansız bedenine ulaştı. Böylece Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Son Dakika! Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

YAKINLARI ENKAZIN BAŞINDA BEKLEDİ

Bedih Kış'ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını takip etmişti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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