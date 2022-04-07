Keklik avlamak için dağa çıkan muhtar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Erkenek Mahallesi Çalık mevkisinde, keklik avı için arkadaşıyla merkeze 10 kilometre uzaklıktaki dağa çıkan Nebi Koç (59) arazide rahatsızlandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Koç'un cenazesi, ön inceleme yapılması için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Nebi Koç'un Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde muhtarlık yaptığı öğrenildi.