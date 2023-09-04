Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD verilerine göre, Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir'in de aralarında bulunduğu çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM 7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Kuşadası Körfezi'nin 6,08 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 6,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Korkutan sarsıntı İzmir, Aydın ve Manisa'dan da hissedilirken, AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;