Son Dakika: Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanığın cezası belli oldu

Son dakika: Konya'da geçtiğimiz yıl 7 kişiyi aynı evde katleden ve tutuklu yargılanan Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

30 Temmuz 2021'de Konya'da Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

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