Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

Güncel Haberler

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Mehmet Dursun, 5 çocuğunun annesi eşi Havva Dursun'u aralarında çıkan tartışma sonucu silahla ateş ederek öldürdü. Talihsiz kadın

Önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 çocukları olan Mehmet Dursun (46) ile eşi Havva Dursun (45) arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti. Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Havva Dursun'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Dursun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Biri mezara, diğeri hapse! Cani koca, 5 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun, karakolda alınan ifadesinin ardından Alaçam Adliyesi'nde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen Havva Dursun'un cansız bedeni ise Alaçam ilçesi Doyran Mahallesi Cırtlar Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Dursun Alaçam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title