Son Dakika: Kırklareli'ndeki selden bir acı haber daha! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika: Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 3 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

TOMRUK VE AĞAÇLARIN ALTLARINA BAKILIYOR

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor. Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 2 kişi de aranıyor.