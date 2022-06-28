Son Dakika | Kamyonun çaya devrildiği kazada kayboldu, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na uçtu. Kazada suya düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan yolcu konumundaki Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni 4 gün sonra bulundu.

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında G.L.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon Alara Çayı'na devrildi. Kamyondan kendi imkanlarıyla çıkan G.L.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Kamyonda bulunan H.B. de Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı araçtaki Sefa Kadıoğlu ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Kamyonun vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından yeniden başlayan çalışmaların 4'üncü gününde araçta yolcu olarak bulunan Sefa Kadıoğlu'nun cansız bedeni kamyonun çaya devrildiği noktadan yaklaşık 4 kilometre aşağıda suyun dibinde bulundu. JAK ekipleri tarafından bulunan cansız beden, kıyıya çıkarıldı. Sefa Kadıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.