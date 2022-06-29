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Son dakika! Kale'de tayini çıkan komutan ve jandarma personeline veda yemeği

AA - Bilal Timur - Güncel
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Son dakika! Kale'de tayini çıkan komutan ve jandarma personeline veda yemeği

Son dakika haberleri... Malatya'nın Kale ilçesinde tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma personeli için veda yemeği düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı ve jandarma personeli için veda yemeği düzenlendi.

2019 yılının eylül ayından bu yana Kale İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan ve Batman'a tayin edilen Üsteğmen Mahir Özden ve yurdun çeşitli yerlerine tayin olan jandarma personeli için Kale Belediyesi sosyal tesislerinde veda yemeği verildi.

Veda yemeğine Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Özden ve jandarma personeline başarı belgesi veren Kaymakam Bıçak, ilçede yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başlarılar diledi.

AA / Bilal Timur - Güncel

Hisarcık Jandarma Malatya Batman Güncel Haberler Son Dakika

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