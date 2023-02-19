Son dakika! Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi.

AFAD BAŞKANI CANLI YAYINDA DUYURDU

Depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer.

"ÇALIŞMALAR BÜYÜK BİR DİKKATLE DEVAM EDİYOR"

Sezer, "Her gün canlı bir kardeşimize ulaşma ümidiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle ve dikkatle devam ediyor" diye konuştu.