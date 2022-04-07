Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA - Mahmut Bayazıt - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Pazarcık- Gaziantep kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine üç aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Mahmut Bayazıt - Güncel