Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

AA - Mahmut Bayazıt - Güncel
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Son dakika: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Pazarcık- Gaziantep kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine üç aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mahmut Bayazıt - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Gaziantep, Güncel, Haberler

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