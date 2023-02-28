Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 10 dakika arayla iki deprem! 4.5 ve 4.1'le sallandı

Son dakika: 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi, saat 17.39'da 4.5, 17.49'da ise 4.1 büyüklüğünde depremlerle peş peşe sallandı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede binlerce kez artçı sarsıntı meydana gelirken, bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş peş peşe iki kez sallandı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, Onikişubat ilçesinde saat 17.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Sarsıntı, yerin 9,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

10 DAKİKA SONRA 4.1 İLE SALLANDILAR

İlk depremden 10 dakika sonra saat 17.49'da bir deprem daha meydana geldi. Yine Onikişubat ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü bu kez 4.1 oldu. AFAD, depremin derinliğini ise 13.61 kilometre olarak açıkladı.

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