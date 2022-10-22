Son Dakika: Kahramanmaraş Pazarcık'ta 4.5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
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Son dakika: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de sallandı. AFAD kentte 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı yerin 7.47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Maraş'ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birkaç gün önce de art arda depremler meydana gelmişti. Kent önce 4.5'lik ardından da 4.3'lük depremlerle sarsılmıştı. Bölgede 43 artçı sarsıntı yaşanırken deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmemişti.