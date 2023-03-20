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Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi

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Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi. Yaralananların sayısı ise 107 bin 204 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde tablo ağırlaşıyor. 11 ilde büyük hasara yol açan depremlerde son durumu AFAD Başkanı Yunus Sezer açıkladı.

CAN KAYBI 50 BİNİ AŞTI

Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu bildirdi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler Son Dakika

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