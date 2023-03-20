Son Dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96'ya yükseldi. Yaralananların sayısı ise 107 bin 204 olarak açıklandı.