Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son dakika! 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi. Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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