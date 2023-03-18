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Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Güncel Haberler

Son dakika: 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş bu sabah da sallandı. Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 bine yakın canımız hayatını kaybederken şehirler ise harabeye döndü. Felaketin ardından yeni depremler ve artçı sarsıntılar ise bölgede sık sık yaşanıyor.

DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

Bu kez AFAD verilerine göre sabah 08.14'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem

ART ARDA SALLANMIŞTI

Depremlerin yaraları hala sarılamamışken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi dün ve önceki gün de sallanmıştı. Önceki gün sabaha karşı ilçede önce 3.5 şiddetinde ardından da saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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