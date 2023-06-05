Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika: Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, bir kez daha sallandı. Saat 19.40'da Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketin ağır yara alan kent akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

AFAD, Göksun ilçesinde saat 19.40'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. Merkez üssü Aslanbeyçiftliği-Göksun olarak veren Kandilli, depremin yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şubat ayındaki depremlerin derinden etkilediği Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bir kez daha aynı korkuyu hissetti. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Kahramanmaraş Göksun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title