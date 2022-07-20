Son Dakika | İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı - Haberler

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Son Dakika | İzmir'de Suruç Eylemine Polis Müdahalesi: 19 Kişi Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
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Son dakika haberleri: Suruç Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybeden 33 kişi için İzmir'de eylem yapan grup Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazı sıkıp TOMA ile müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

Suruç Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybeden 33 kişi için İzmir'de eylem yapan grup Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı. Barikatı aşmak isteyen kalabalığa biber gazı sıkıp TOMA ile müdahale eden polis 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında IŞİD teröristinin kendisini canlı bomba olarak patlatmasıyla hayatını kaybeden 33 kişi İzmir'de anıldı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve bir grup yurttaş "Suruç için adalet, herkes için adalet" yazılı pankart açıp, "Katil IŞİD, işbirlikçi AKP", Katillerden hesabı gençlik soracak" sloganları attı.

Eylemde bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Grup, basın açıklaması sonrası Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı'na sloganlar atarak yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis barikat kurarken gerginlik arttı. Polise rağmen yürümek isteyen grup biber gazlı müdahale ile karşılaştı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da arbedenin ortasında kaldı. Ara sokaklardan Gündoğdu Meydanı'na çıkan bazı eylemcilere polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. 19 kişi gözaltına alındı.

ANKA / Güncel

Gündoğdu Meydanı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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