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Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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Son dakika: İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler Son Dakika

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