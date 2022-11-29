Son Dakika: İstanbul Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi için çember daralıyor! Kardeşi tutuklandı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

FİRARİ SUÇ ORTAĞININ KARDEŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari suç ortağı Bilal Hassan'ın kardeşi olan şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Şüpheli şahıs çıkarıldığı hakimlikçe "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan Firari Bilal Hassan'ın gerçek kimliği de tespit edildi. Firari Bilal Elhac Maoas'ın bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye'de faaliyet gösterdiği günlere ait fotoğrafları da ortaya çıktı.

NELER YAŞANMIŞTI?

13 Kasım Pazar günü Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada biri çocuk 6 kişi can verdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişi yaralandı. Bombayı bıraktıktan sonra kaçan 1999 doğumlu Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir gece yarısı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

ÖZEL İSTİHBARAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLMİŞ

Suriye uyruklu saldırgan, polis sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini, kaçak yollarla eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini aktarmıştı.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI

Öte yandan yakalanan bombacının evinde bulunan altın ve paraların ardındaki sır da ortaya çıktı. İddiaya göre Ahlam Albasir, terör örgütünden Küçükçekmece'deki evde bir süre saklanması daha sonra ise kaçak yollarla Yunanistan'a geçmesi talimatı aldı.