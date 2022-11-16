Son dakika! İstiklal bombacısı Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! İstiklal Caddesi'nde pazar günü meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Taksim'e bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, bugün İstiklal bombacısı Albashır ile ilgili yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde kadın teröristin Taksim'e geldiği ve yaklaşık 40 dakika oturduğu banka çantasını bıraktıktan sonra hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Taksim'e bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır ise olayın ardından saklandığı Küçükçekmece'deki evine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ

Yaklaşık 1200 kamera görüntüsünü inceleyen özel ekip, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, patlamayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

40 DAKİKA OTURDUĞU BANKA ÇANTASINI BIRAKIP UZAKLAŞIYOR

Bugün servis edilen yeni görüntülerde kadın terörist Ahlam Albashır'ın saat 15.17 civarında Taksim Meydanı'na geldiği, yaklaşık 15 dakika sonra cadde üzerinde bir banka oturduğu ve yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra sırt çantasını banka bırakarak yerinden kalktığı ve yürümeye başladığı anlar yer aldı. Patlama sonrasında olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da bugün servis edilen görüntülerde saniye saniye yer aldı.

4 AY ÖNCE TALİMAT ÜZERİNE İSTANBUL'A GELMİŞ

Öte yandan terör saldırısıyla ilgili soruşturmada başka detaylar da ortaya çıktı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır, PKK tarafından verilen eylem talimatını Aynularab'daki terör örgütü merkezinden aldı. Aldığı talimat üzerine Albashır, eylem yapmak için 4 ay önce yasa dışı yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girerek İstanbul'a geldi.

Bombacı terörist Ahlam Albashır, B.H. isimli şüpheliyle İstanbul'a gelerek Esenler'de Suriye uyruklu 2 kişinin yaşadığı evde kaldı. Teknik takibe takılmamak için dijital yollarla iletişim kurmaktan kaçınan Albashır ve beraberindeki şüphelinin, kamufle olmak amacıyla 4 ay bir tekstil atölyesinde çalıştığı tespit edildi. Emniyet güçlerinin soruşturması çerçevesinde devam eden operasyonlarında gözaltına alınan şüpheli sayısı 50'ye yükseldi. Gözaltına alınalar arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, firari şüpheli B.H'yi de Bulgaristan'a kaçırmak isteyen Ammar J. ile Ahmed J. adlı 2 kardeşin de bulunduğu öğrenildi.

YUNANİSTAN'A KAÇIRMA PLANI TUTMADI

Yasir K'nin olay günü terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B.H'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B.H'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi. Albashır'ın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

Şüpheli Ahmed J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı bildirildi. İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmed J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

FİRARİ ŞÜPHELİNİN EDİRNE'DE KALDIĞI EVİN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Polis, patlamanın ardından Esenler'deki eve giden Albashır'ı, oradan alıp Küçükçekmece'de yakalandığı adrese götüren Ahmed J'ye ait bir görüntü tespit etti. Ekiplerin, terörist Albashır'la birlikte Küçükçekmece'ye giderken kullandıkları otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsünden Ahmed J'nin eşkalini belirlediği ve gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan, bugün gözaltına alınan Ahmed J'nin kardeşi Ammar J'nin, bombacı terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B.H'yi Bulgaristan'a kaçmasını sağlamak amacıyla Edirne'ye götürdüğü tespit edildi. Şüpheli B.H'nin Edirne'de kaldığı evi belirleyen polis, operasyonda zanlıya ulaşamadı, evin sahibi gözaltına alındı.