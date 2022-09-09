Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı

Son dakika: Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Kazada 42 kişinin yaralandığını ifade eden Yerlikaya, yaralıların en yakın hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar camları kırarak metrobüsten dışarı çıkarken bazı kişilerin içeride sıkıştığı öğrenildi.

VALİ YERLİKAYA: 42 HEMŞEHRİMİZ YARALANDI

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun" dedi.

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞTI

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı, metrobüs seferleri durdu. Yolda bekleyen metrobüslerdeki vatandaşlar araçlardan inerek metrobüs yolundan yürüyüp duraklara ulaştı. Vatandaşların metrobüs yolundan yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.