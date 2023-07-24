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Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika! Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan, kendisine engel olmak isteyenleri de tehdit eden Şeyhmus Dağ tutuklandı.

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını bayılana kadar darbeden, sonrasında da minibüse sürükleyen şahıs yakalandı. Kendisini kayda alıp tepki gösterenlere de "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye tehditler savuran Şeyhmus Dağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında Dağ'ın yanında bulunan Elif I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şeyhmus Dağ tutuklanırken Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta bir kadını sokak ortasında döverek bayıltan Şeyhmus Dağ tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Esenyurt İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (5)

Orcun Yazicioglu:

hak ettiği ceza idam bunun

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Kuman:

Hak ettiği cezayı size söyleyin mi? Bir iki gün tutuklu Adli kontrol şartı ile de dışarıda

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beyto:

desene hikayenin sonunda herkes toprak sahibi oluyor sehmus görürsün sen :)

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