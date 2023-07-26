Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, megakent İstanbul'u kana bulamak isteyen 2 teröristin yakalandığı duyuruldu. Teröristlerin terör örgütü PKK/KCK adına çalıştıkları tespit edildi.

İL JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."

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