Son Dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, megakent İstanbul'u kana bulamak isteyen 2 teröristin yakalandığı duyuruldu. Teröristlerin terör örgütü PKK/KCK adına çalıştıkları tespit edildi.
İL JANDARMA EKİPLERİ YAKALADI
Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır."
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