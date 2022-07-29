Son dakika: İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan 134 metre uzunluğundaki gemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, bölgeye 2 adet römorkör yönlendirerek müdahaleye başladı. Arıza nedeniyle boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Geminin arıza yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.