Son dakika! İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını bombaladı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. Öte yandan bu saldırı, İsrail güçlerinin son 3 günde Cibaliye kampına düzenlediği üçüncü saldırı oldu.

Son Dakika! İsrail, Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaklaşık bir aydır Gazze'de katliam yapan İsrail, bu kez de Gazze'deki 2 mülteci kampını bombaladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde de sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Gazzelilerin sayısı 9 bini aşarken, yaralı sayısı ise 32 bini buldu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

2 KAMPI AYNI ANDA BOMBALADI

Öte yandan İsrail son 2 gündür art arda saldırılarda bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'nı üçüncü kez vurdu. Aynı anda yine Gazze'deki Bureij kampı da İsrail güçleri tarafından bombalandı. İki saldırıda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

CİBALİYE'DE BİLANÇO AĞIR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullanmıştı. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

"HAMAS KOMUTANINI ÖLDÜRMEK İÇİN VURDUK"

İsrail'in 2 gün art arda saldırılar düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nda onlarca Filistinli hayatını kaybederken, saldırıyla ilgili olarak ordudan yapılan açıklama büyük tepki çekmişti. İsrail Ordu Sözcüsü katıldığı yayında, mülteci kampını içerde bulunan Hamas komutanını öldürmek için vurduklarını ifade etmişti.

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