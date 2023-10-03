Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi

Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 gün arayla Irak'ın kuzeyine ikinci bir hava harekatı daha düzenledi. Harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 16 hedef imha edildi. Hava harekatında ayrıca, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu çok sayıda örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör örgütüne ait 16 hedef imha edildi.

TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, terörle mücadelede kararlık mesajı vererek dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İLK HAREKAT 1 EKİM'DE DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine 1 Ekim'de düzenlenen hava harekatında Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terör örgütü PKK'ya ait 20 hedef imha edilmişti.