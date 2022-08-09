Son Dakika: PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusunun da aralarında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik ve MİT, başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne göz açtırmıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı bu sabah da turuncu kategorideki bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı. Bölgede operasyonlar sürüyor.