Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 askerimiz şehit, 3 asker yaralı - Haberler

Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 askerimiz şehit, 3 asker yaralı
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, şehit oldu. Gerçekleştirilen hain saldırıda 3 asker de yaralandı.
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğunu duyurdu.
Şehit olan Gümüşhaneli Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailesine acı haber verildi. Kelkit ilçesi Başpınar köyünde yalnız yaşayan 52 yaşındaki annesi Ayfer Güler'e Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Celal Tasci tarafından acı haber ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlğı'nın Twitter hesabından şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şansım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.
Dün Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. MSB, saldırının ardından terör örgütüne yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirdi. MSB tarafından gerçekleştirilen cezalandırma atışmaları sonucunda 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi.