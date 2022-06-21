Son dakika... İdlib'de saldırıların yıldıramadığı sporcu gençler, enkazı parkura çevirdi Son dakika haberine göre Binaların enkazında Parkur sporu yapan gençlerden detay görüntüler İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bir grup genç, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazını parkura çevirdi. Binaların enkazında Parkur sporu yapan gençlerden detay görüntüler İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bir grup genç, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazını parkura çevirdi. Parkur sporu tutkunu gençler, harabe halindeki binaların zorlu engellerine aldırmadan akrobatik atlayışlarla hünerlerini sergiledi. AA / Muhammed Said - Güncel Beşşar Esed Suriye İdlib Güncel Haberler Son Dakika

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