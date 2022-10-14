Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Soylu, şu ana kadar 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden sahasında meydana gelen patlamanın ardından yer altında kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez de açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBIMIZ 14

14 işçinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, "Bu patlamanın akabinde gerek buranın arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün arkadaşlarımızla birlikte arama kurtarmaya refakat ediyoruz. Sahra Hastanesi oluşturuluyor. Çok üzüntü duyduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı patlamadan sonra çıktılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.

DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise "Yangın tüplerinin aşağı gittiğini gördük, yangın mı var?" şeklindeki soruya, "Hayır arkadaşlar, şu ana kadar böyle bir durum yok. Yangın tüpleri tedbir amacıyla gönderiliyor" diye cevap verdi. Dönmez ilk belirlemelere göre grizu patlaması yaşandığını ve patlamanın nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GRİZU NEDİR?

Kömür ocaklarında doğal sıcaklık ve basınçta açığa çıkan, büyük bölümü saf metan olan, kolayca tutuşabilen ve patlamaya yol açabilen bir gaz.