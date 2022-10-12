Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! HSK, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti, seçilen isimler arasında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi de var

Güncel Haberler

Son dakika! Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti. Seçilen isimler arasında 2020 yılında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan da var.

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Bu kapsamda Yargıtay'a 10 yeni üye seçildi.

10 YENİ ÜYE BELİRLENDİ

Buna göre HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, Hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

ŞEHİT EŞİ DE ÜYELER ARASINDA

Hakim Emine Erdoğan, aynı zamanda 2020 yılında İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi.

Son Dakika! HSK, Yargıtay'a 10 yeni üye seçti, seçilen isimler arasında İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi de var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Yargıtay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title