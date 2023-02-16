Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Felaketin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son korkutan haber Hatay'dan geldi.

5.1 İLE SALLANDI

Depremlerde ağır yıkım yaşayan Hatay saat 22.47'de şiddetli bir şekilde sallandı. AFAD, merkez üssü Arsuz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin yerin 10.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

VATANDAŞ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Şiddetli sarsıntı, halkta paniğe neden oldu. İki büyük depremin şokunu atlatamayan Hataylılar büyük korku yaşadı.

Ayrıntılar geliyor...

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Hatay Güncel Haberler Son Dakika

title