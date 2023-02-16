Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Felaketin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.