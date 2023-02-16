Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Felaketin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son korkutan haber Hatay'dan geldi.
5.1 İLE SALLANDI
Depremlerde ağır yıkım yaşayan Hatay saat 22.47'de şiddetli bir şekilde sallandı. AFAD, merkez üssü Arsuz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin yerin 10.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
VATANDAŞ BÜYÜK KORKU YAŞADI
Şiddetli sarsıntı, halkta paniğe neden oldu. İki büyük depremin şokunu atlatamayan Hataylılar büyük korku yaşadı.
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