Son Dakika: Hatay'da onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Son dakika: Hatay'da onlarca kişiye mezar olan ve paralarla birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı. 2013 yılında yapımı tamamlanan 12 katlı ve 250 daireli rezidansın reklamı "Cennetten bir kare" diye yapılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans, yerle bir oldu. 2013 yılında yapımı tamamlanan ve "Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan lüks rezidans onlarca kişiye mezar oldu.

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