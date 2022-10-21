Son Dakika: Aralarında sağlık çalışanları da var! Hastanelerdeki ilaçları yabancılara satan 50 kişi gözaltında

Son dakika: İstanbul merkezli 10 ilde yapılan operasyonda devlet hastanelerinin ilaç ve malzemelerini, yabancı uyruklu kişilere sattığı belirlenen 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi.

50 GÖZALTI VAR

Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin satılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamda, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı.

28 SAĞLIK KURULUŞUNDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca 17'si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında dayapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.