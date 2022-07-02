Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki metrobüs yandı - Haberler

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Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki metrobüs yandı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika: Bu sabah saatlerinde Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Durumun anlaşılması sonrasında yolcular araçtan tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevleri söndürdü.

İstanbul'daki toplu ulaşım araçları, son zamanlarda arıza haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Yolda kalan otobüsler, arızalanan metrobüsler vatandaşların da zaman zaman tepkisini çekti.

SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI

Bugünse Haliç Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Araç içerisindeki yolcular hemen tahliye edildi, olay yerine sevk edilen ekipler ise yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi, ekipler müdahale ediyor

Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi, ekipler müdahale ediyor

Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi, ekipler müdahale ediyor

Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi, ekipler müdahale ediyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

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Yorumlar (5)

Orhan Dik :

Bu tarz arızalar, işletmesini (ihalesini değil) 2 milyar? ile alan yandaş tamirhanenin işine gelir. Tamirine bir otobüs parası fatura yazarlar çekilmesi ile birlikte. 2 milyar? yetmez onlara çünkü.

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Süleyman Demir:

EKREM ELİNDE OTOBÜS METROBÜS KALMADI AHH AHH

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Ahmet AKGÜL:

bakım yok bakım, yatıyor ibb

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