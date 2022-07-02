Son Dakika: Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki metrobüs yandı

İstanbul'daki toplu ulaşım araçları, son zamanlarda arıza haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Yolda kalan otobüsler, arızalanan metrobüsler vatandaşların da zaman zaman tepkisini çekti.

SEYİR HALİNDE YANMAYA BAŞLADI

Bugünse Haliç Köprüsü üzerinde seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Araç içerisindeki yolcular hemen tahliye edildi, olay yerine sevk edilen ekipler ise yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar: