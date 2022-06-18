Son dakika haberleri | "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle buğday krizi" endişesi yaşanıyor

Ekmek fırınından detay görüntüler

Ekmek fırınında çalışan Hişam Haccac Zidan ile röportaj

MENUFİYE - Buğday ihtiyacının büyük oranını ithal ederek karşılayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri Lübnan, Mısır ve Libya, Rusya ve Ukrayna savaşından bu yana buğday tedarikinde sıkıntılar yaşıyor.

Buğday ihtiyacının sadece yüzde 10'unu kendi ektiği tarım alanlarından üretebilen Lübnan, buğdayda neredeyse tamamen dışarıya bağımlı.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" haber sitesinde yer alan haberde, Mısır'da gelecek 5 ay boyunca yetecek kadar buğdayın stoklandığı bildirildi.

Haberde, nisan ayında ülkede buğday hasadının başlamasıyla yaklaşık 3 milyon ton buğdayın stoklandığı ve bu miktarın 5 milyon tona ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Yerli çiftçilerin yetiştirdiği buğdayın ülkeyi global bir krizden kurtardığı belirtilen haberde, söz konusu miktarın ülkenin 5 yıllık buğday ihtiyacına tekabül ettiği kaydedildi.

AA muhabirine konuşan Hişam Haccac Zidan, her sabah 05.00'te fırını açtıklarını ve akşam 22.00'ye kadar çalıştıklarını söyledi.

Ekmek fiyatlarına da değinen fırıncı Zidan, "fiyatların uygun olduğunu, 1 cüneyhe de yarım cüneyhe de ekmek bulunduğunu" ifade etti.

Zidan ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ülkede henüz ekmek fiyatlarına yansımadığını ve ekmek fiyatlarının böyle de devam etmesini temenni ettiğini kaydetti.