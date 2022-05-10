Son dakika haberleri: Trafikte başörtülü kıza saldırı davasında hakim, olay yerinde keşif istedi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışıp başörtüsünü çıkararak darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan Ergün ile eşi Yeliz Ergün'ün yargılanmasına devam edildi. Rabia Yılmaz'ın da hakaret ve kasten yaralamadan yargılandığı davada, hakim, olay yerinde keşif yapılmasını istedi.

Olay, geçen 22 Temmuz'da, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki bir ATM'den para çekip, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz'ın bacağına, o sırada geri manevra yapan Ramazan Ergün'ün kullandığı minibüs çarptı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yılmaz, tartışma sırasında Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün tarafından darbedilğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp, başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan Ergün hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz Ergün hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Ergün çiftinin şikayetçi olması üzerine Rabia Yılmaz hakkında da 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan açılan dava da bununla birleştirildi.