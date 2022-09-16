Son dakika haberleri! Tekvando şampiyonasına giden 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili dava süreci başladı

Son dakika habere göre Eskişehir'de mart ayında tekvando şampiyonasına gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otobüs sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de mart ayında tekvando şampiyonasına gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan otobüs sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan A, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Ercan A, olayda kusurunun bulunmadığını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Olay günü Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'ndeki fabrikadan yaklaşık 10 servis aracı ile Eskişehir'e doğru yola çıktıklarını belirten Ercan A, şöyle devam etti:

"Diğerleri beni yolda geçti. Ben en sondan geliyordum, kaza yerine 8-9 kilometre kala hafif yağmur başlayınca hızımı azalttım. Alınan raporda hızım 55 kilometre çıkmıştır. Önümde hafif rampa vardı, rampayı çıktım sağa doğru virajı döndüm. Servis otobüslerinden ikisinin yolun sağ tarafında park etmiş olduklarını gördüm. Biri orta şerit çizgisine doğru durmuştu. Aramızda 15-20 metre mesafe kala bu araçlara çarpmamak için sert fren yaptım. Bunun etkisiyle araç kontrolden çıkarak sola doğru hareket etti. Karşı şeritten gelen aracı görünce çarpmamak için sola doğru kırdım. Bu araç da bana çarpmamak için sağa kırdı, yoldan çıktık ve tarlada çarpıştık."

Sanık, önünde duran iki servis aracının dörtlülerinin yanmadığını ileri sürdü.

Kazanın, bu iki aracın durması nedeniyle meydana geldiğini ileri süren Ercan A, "İsteselerdi yol kenarında bulunan ceplere çekebilirlerdi. Buna zaman ve imkanları vardı. Yol üzerinde durdukları için kaza meydana gelmiştir. Kazanın meydana gelmesinde benim kusurum yok." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek tanık ifadelerinin alınması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ercan A. idaresindeki 26 S 6055 servis otobüsü, 7 Mart'ta, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 54. kilometresinde 26 ABH 156 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Okul Sporları İller Arası Tekvando Gençler Grup Eleme Müsabakaları'na gitmek üzere otomobilde bulunan tekvando antrenörü Nadir Özsoy, kızı milli sporcu Semanur Özsoy ile sporcu velisi Hüseyin Kaplan yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan sporcu Taha Görkem Sarı ise 24 Mayıs'ta hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası tutuklanan Ercan A. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan dava açılmıştı.