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Suruç'ta kamyon ve otomobil çarpıştı! Kamyonun şarampole girdiği kazada: 1 ölü 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 40 yaşındaki Yılmaz Asım Taş hayatını kaybetti, kamyonun şarampole girdiği kazada 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Asım Taş (40) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

KAMYON ŞARAMPOLE GİRDİ

Şanlıurfa'nın Suruç Payamlı Mahallesi 43'ünci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Erdem'in kullandığı pamuk yüklü kamyon, Yılmaz Altındaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Suruç'ta pamuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı:1 ölü, 4 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8), Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Suruç'ta pamuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı:1 ölü, 4 yaralı

Suruç'ta kamyon ve otomobil çarpıştı! Kamyonun şarampole girdiği kazada: 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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