Suruç'ta kamyon ve otomobil çarpıştı! Kamyonun şarampole girdiği kazada: 1 ölü 4 yaralı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 40 yaşındaki Yılmaz Asım Taş hayatını kaybetti, kamyonun şarampole girdiği kazada 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Asım Taş (40) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. KAMYON ŞARAMPOLE GİRDİ Şanlıurfa'nın Suruç Payamlı Mahallesi 43'ünci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Erdem'in kullandığı pamuk yüklü kamyon, Yılmaz Altındaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8), Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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