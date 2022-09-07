Son dakika haberleri | Sokakta cesedi bulunan 3 yaşındaki Rayyan'ın akrabasına gözaltı (3)
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Son dakika habere göre 'SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ'Ankara'da, kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ı (3) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, Rayyan'ın akrabası Muna Elyas, savcılık sorgusunda cinmayeti itiraf etti.
'SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ'
Ankara'da, kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanında cesedi bulunan Iraklı Rayyan Hassım'ı (3) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan, Rayyan'ın akrabası Muna Elyas, savcılık sorgusunda cinmayeti itiraf etti. Muna Elyas, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haluk KARAASLAN/ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel