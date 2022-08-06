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Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

Seslendirme Sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti

SESLENDİRME sanatçısı Sungun Babacan 64 yaşında hayatını kaybetti.

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SESLENDİRME sanatçısı Sungun Babacan 64 yaşında hayatını kaybetti. Babacan, Tom Cruise ve Tom Hanks'in yanı sıra Batman, Süpermen gibi birçok sinema filminin ve reklamın seslendirmesini de yapmıştı. Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Sungun Babacan kimdir

Meslek yaşamına Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nda seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir. Eskiden Evim Şahane'de dış ses iken, şimdi Güle Güle Oturun programında aynı şekilde devam etmektedir. Dublaj konusunda dersler vermektedir.

Başlıca Seslendirme Çalışmaları: Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction.


Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Güncel

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Tom Cruise Tom Hanks Batman Güncel Haberler

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