Son dakika haberleri! Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp - Haberler

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Son dakika haberleri! Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Son dakika haberleri! Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Son dakika habere göre VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu.

VAN Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2'si boğuldu, 1'i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü'nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaştı.Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Van Gölü Tuşba Çocuk Güncel Haberler Son Dakika

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