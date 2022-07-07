Karadeniz'deki sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Rize, Artvin, Bayburt, Giresun, Ordu ve Trabzon'da sağlık çalışanları, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Türk Sağlık-Sen ve Hekim-Sen üyeleri, hayatını kaybeden Dr. Karakaya anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ardından Hekim-Sen adına açıklama yapan Dr. Şevket Ergün Güzel, yazdıkları mektupların, yaptıkları basın açıklamalarının görmezden gelindiğini öne sürdü.

Çıkarılan Şiddet Yasasının sorunları çözmediğini savunan Güzel, "Suçu katalog suçlar kapsamına alarak şiddeti önleyemediniz. Hekimi öldürdükten sonra intihar eden failin suçu katalog suçlar kapsamında olsa ne olur, olmasa ne olur?" dedi.

Güzel, herkesin üzgün, kızgın olduğunu ifade ederek, "Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. X-ray cihazı, metal dedektör öldürülen hekimlerin hayatından, yaralanan, darp edilen hekimlerin sağlığından daha mı değerliydi ki koyamadınız hastane girişlerine?" diye konuştu.

Türk Sağlık-Sen Rize Şube Başkanı Yaşar Türüt ise sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu, çözüm yollarının bir an önce oluşturulması gerektiğini söyledi.

Artvin

Türk Sağlık-Sen Artvin Şube Başkanlığınca düzenlenen basın açıklaması kapsamında doktorlar ve sağlık çalışanları Artvin Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Sağlık-Sen Şube Hüseyin Kocaman, Dr. Ekrem Karakaya'nın canice bir saldırı sonucunda görevi başında şehit olmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Kocaman, "Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanması yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir." dedi.

Bayburt

Bayburt Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar ve sağlık çalışanları, saygı duruşunda bulundu, alkışlarla sağlık çalışanlarına şiddeti protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu İl Temsilcisi Op. Dr. Burak Suiçmez, sağlıkta şiddeti önleyecek en sert hukuki yaptırımları içeren etkili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını isteyen Suiçmez, şunları kaydetti:

"Hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indirimi veya başkaca bir cezada indirim uygulanmamalıdır. Tüm sağlık merkezlerinde eksiksiz, azami güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bugün Dr. Ekrem Karakara'yı ebediyete uğurlayacağız, ancak her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket edecek ve inisiyatifi bir daha asla bu caniliğe sebep olanlara bırakmayacağız."

Giresun

Giresun Tabip Odası ile bazı hekim sendikaları tarafından Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Giresun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Vural, görevlerini şiddet ve ölüm korkusuyla yapmak istemediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına en ufak bir zarar gelmesine tahammüllerinin olmadığını dile getiren Vural, "Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur. Bu sorun, çözme niyetli politikalarla aşılabilecektir." dedi.

Sağlık-Sen Giresun Şubesi de Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şube Başkan Vekili Ogün Elifoğlu, sağlık çalışanlarının bu ülkenin hayat sigortası olduğunu bir kez daha hatırlattıklarını ifade ederek, sağlık çalışanları olarak korkmadan emniyet içerisinde işlerini yapmak istediklerini kaydetti.

Ordu

Ordu Tabip Odası ile bazı sendikalar, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesini Ordu Devlet Hastanesi önünde toplanarak protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, "Biz, bu ülkenin yetiştirdiği fedakar, vicdanlı, korkusuz hekimler ve sağlık çalışanlarıyız. Canımızı da hekimliğimizi de bu ülkeye ve insanımıza adamışız. Bugün ve yarın ülke genelinde yastayız, üzgünüz. Bize değer veren hastalarımızdan bugün ve yarın anlayış bekliyoruz." diye konuştu.

Trabzon

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'nde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan sağlıkçılar, saygı duruşunda bulundu.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Kibar Yaşar Güven, burada yaptığı konuşmada, Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda da öfkesi içinde olduklarını söyledi.

Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammüllerinin kalmadığını dile getiren Güven, "Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir." dedi.

Tabip-Sen İl Temsilcisi Hasan Akyüz ise sağlık alanına açılmış savaşta her gün ciğerleri yanarken susmayacaklarını belirterek, "Hayat kurtaranların canının alınmasına tepkisiz kalamayız. Bu ne bir grup faaliyeti, ne de bir örgüt işi, bu şiddete uğrayan, hakları yok sayılan, itibarsızlaştırılmaya çalışılan, hakkı ödenmeyen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çığlığıdır." diye konuştu.

Yakalarında Karakaya'nın fotoğrafını taşıyan sağlık çalışanları, dövizler taşıyıp düdük çalarak, İl Sağlık Müdürlüğüne kadar yürüdü. Güzergah üzerinden geçen bazı vatandaşlarda alkışlayarak sağlıkçılara destek verdi.

Güven, Akyüz ve sağlıkçılar, müdürlüğün önüne siyah çelenk bıraktı.

Basın açıklamasına, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.