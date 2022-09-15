Musa Anter cinayeti davasında 'zaman aşımı' talebi

YAZAR Musa Anter'in 1992'de Diyarbakır'da öldürülmesi ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin, bazı eylemlerden sorumlu tutulan 'Yeşil' kod adlı firari Mahmut Yıldırım dahil 18 sanık hakkındaki davanın görülmesine devam edildi. Bazı müşteki avukatları, davanın zaman aşımından düşmemesi için Anter cinayeti dosyasının ayrılarak başka dava kapsamında görülmesini talep etti.

Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, Musa Anter'in oğlu müdahil Dicle Anter ve avukatları yer aldı. Duruşmada söz alan Dicle Anter, dosyanın 20 Eylül'de zaman aşımına uğrayacağını belirterek, "Ancak insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz, cinayetin aydınlatılması için mücadelemiz devam edecek. Dönem değişse de adalet yerini bulacak mı bilmiyoruz; çünkü şu anki muhalefet içinde de o dönemin yetkilileri var. Bu davanın peşini bırakmayacağız, biz olmasak gelecek nesiller bırakmayacak" diye konuştu. Müşteki Orhan Miroğlu'nun avukatı Serhat Menzilcioğlu da dosyanın 'insanlığa karşı işlenen suçlar' kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydedip, "İsveç'ten iadesi istenen firari sanık Aziz Turan dinlenmeden karar verilmemeli. Müvekkilimin davayla ilgilenmediği söyleniyor. Müvekkilim kimse bu davayla ilgilenmezken 100'den fazla akil insandan imza toplayıp şikayette bulundu. Biz her davayı yakından izliyoruz" dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Musa Anter'in ölümüne ilişkin kamu davasının konusunun insanlığa karşı işlenen suç olması ve davanın zaman aşımına tabi olmaması yönündeki taleplerin sonraki celsede değerlendirileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.